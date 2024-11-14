В Ленобласти новорожденных начали регистрировать в стенах Выборгского замка.
Первое торжественное мероприятие состоялась 13 ноября в Доме Наместника. Малыши из Сертолово — Роман и Александр получили первые в своей жизни документы — свидетельство о рождении — после обряда имянаречения, который проводил сотрудник МФЦ, по совместительству — архивариус Выборгского замка.
Фото: vk.com/vyborgmuseum
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10.11.2024 168