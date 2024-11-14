Ленобласть планирует строительство очистных сооружений в Кировске и Отрадном

Областные депутаты обсудили возможность проектирования объектов канализационных очистных сооружений городов Кировска и Отрадное Кировского района, переданных в собственность Ленинградской области.

Как отметила заместитель председателя комитета по ЖКХ 47 региона Надежда Морозова, контракт на проектирование КОС будет заключен в декабре.

С Комитетом госзаказа велась очень плотная работа в части подготовки документации для размещения конкурсной закупки. Было много замечаний со стороны комитета, Водоканал их активно устранял. К сожалению, замечания не выдаются разом, а формируются при каждой новой загрузке документов. На вчерашний день все замечания сняты, есть понимание, что новых не будет, и мы ждем размещения конкурсной документации на сайте торгов. Ожидается, что контракт будет заключен не позднее 18 декабря, – сообщила выступающая.

Вице-спикер Саяд Алиев спросил, почему весь год этого не было сделано, ведь соответствующая строка в бюджете была утверждена в декабре прошлого года.

Водоканал уже тогда должен был начать готовить документы на проектирование, – возразил он.

Цифры адресной инвестиционной программы были известны еще в октябре, добавил его коллега, председатель комиссии по бюджету и налогам Николай Пустотин. В свою очередь, Андрей Гардашников напомнил, что следственными органами Кировского района возбуждено уголовное дело о загрязнении акватории Невы, и каждый год ситуация ухудшается. В этой связи депутат предложил проверить работу предприятия.

Мы действительно за эти деньги бились, сколько совещались, в Москву ездили – и результата нет. Целый год прошел. Получается, что выделенные в 2024 году средства не будут освоены. Будем наблюдать и делать оргвыводы, – резюмировал председатель комиссии по ЖКХ и ТЭК Михаил Коломыцев.

По итогам обсуждения депутаты приняли решение обратиться в адрес председателя ЗакСобрания Сергея Бебенина с просьбой включить вопрос о проверке деятельности ГУП «Леноблводоканал» в план работы Контрольно-счетной палаты области.

Отметим, что Ленобласть воплощает успешную практику по установке модульных очистных сооружений. В рамках региональной программы ГУП Леноблводоканал устанавливает модульные станции в небольших поселениях Ленинградской области. Уже установлено более 40 модульных очистных станций ленинградского и белорусского производства. До 2025 года включительно предприятие планирует запустить 108 станций очистки питьевой воды и 31 станцию очистки сточных вод. С 2020 года в регионе установлено больше 40 станций для очистки питьевой воды.

2021-й год в нашем регионе был объявлен Годом Чистой воды. А вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей.