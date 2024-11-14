В Петербурге на «Авито» продается елочная игрушка времен СССР по цене квартиры

В преддверии Нового года на «Авито» появляется все больше объявлений о продаже новогодних игрушек. Самые дорогие из них — елочные украшения времен СССР, цены изделий варьируются от нескольких тысяч рублей до 7,5 млн.

Самый дорогой лот – елочная игрушка ручной работы из стекла с вставками в виде серебряных нитей. Ее стоимость – 7,5 млн рублей. Вместе с ней продавец отдает елочное украшение «Часы» со стрелкой на 23:55 за 1 млн рублей. Такие игрушки начали производить после выхода фильма «Карнавальная ночь» в 1956 году.

Фото здесь и далее: пресс-служба Авито

Следующий лот – набор коллекционных игрушек «Чиполлино» за 380 тыс. рублей. В наборе 18 стеклянных фигур и оригинальная коробка, выпущенные в 50-е годы. Есть два вида наборов: с 16 и 23 игрушками. Стоимость последнего может достигать 600 тыс. рублей.

Также «Авито» за 75 тыс. рублей продают набор стеклянных игрушек из коллекции «Золотой ключик». В нем 13 из 15 фигур персонажей сказки А. Толстого, разработанные в 1958 году в Ленинградской артели «Культигрушка».

Игрушка «Витязь на распутье» за 120 тыс рублей – последняя в этой новогодней подборке. Ее производили в 50-60-х годах в артели «Культигрушка».