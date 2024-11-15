Авиакомпаниям России грозит банкротство

Ассоциация эксплуататоров воздушного транспорта (АЭВТ) разрабатывает предложения по изменению налогового кодекса в связи с налогом на прибыль из-за долгов за лизинг иностранных самолетов, сообщают «Известия».

После введения против России санкций в 2022 году многие авиакомпании перестали перечислять лизинговые платежи. В 2025 году бизнесу позволят списать эту задолженность, но на эти суммы им будет начислен увеличивающийся налог на прибыль в размере 25 %.

АЭВТ полагает, что налог навредит финансовому положению авиакомпаний России, занимающих до 26 % отечественного рынка авиаперевозок.

Власти России после введения международных санкций создали механизм по оплате арендных платежей за границу в рублях. В российских банках открыли счета на зарубежных владельцев самолетов, на которые перечислялись платежи, но арендодатели отказались от такого способа оплаты, поскольку он не соответствовал условиям договоров. Авиакомпании не стали переводить деньги на эти счета, поскольку такие расходы не приводили бы к погашению долга.