Чиновники отказались пересаживаться на общественный транспорт даже два раза в неделю

Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал отклонить законопроект, который обязывал бы госслужащих два раза в неделю отказываться от личных или служебных автомобилей.

Таким образом предполагалось заставить чиновников обратить внимание на проблемы городского общественного транспорта. Однако депутаты отклонили законопроект, потому что, по их мнению, «норма регулирования избыточна».

«Скажу честно – я лично в бытность свою депутатом ездила на общественном транспорте всего раза три и то под камерами. Но это не помешало моему региону – Омской области – войти в число 12 пилотных сразу по двум национальным проектам и запустить масштабную кампанию по обновлению подвижных составов», – заявила депутат Оксана Фадина

Заместитель председателя думского Комитета по энергетике Владимир Плякин заявил, что работу над подобными инициативами останавливать не планируется.

В частности, предложено запустить подобную кампанию в нескольких пилотных регионах. Однако для этого требуется разработать систему оценки, которая выявит корреляцию между частотой поездок чиновников на общественном транспорте и состоянием транспорта.