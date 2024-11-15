ЕР: В новом федбюджете 7 млрд рублей предусмотрено на развитие науки и профориентацию

Как сообщает сайт ER.ru, федеральный бюджет принят в основном чтении с социально значимыми поправками от «Единой России». Они направлены на приоритетные для страны направления развития и реализацию народной программы фракции.

По инициативе «Единой России» в федеральном бюджете увеличивается финансирование социальной поддержки, поддержки молодых людей и некоторых категорий граждан, развития регионов, АПК, науки, инфраструктуры детского отдыха и спорта.

«На мероприятия народной программы партии мы дополнительно закладываем 161 миллиард рублей. Эти деньги пойдут, в том числе, на комплексное развитие сельских территорий, продолжение программ льготного лизинга, мероприятия по мелиорации», – отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев

Приоритетом для «Единой России» остается поддержка регионов.

«Чтобы выполнить поручение президента и довести к 2030 году до нормативного состояния 85 % федеральных трасс, дорог в крупнейших городах и до 60 % – региональных дорог, предложили дополнительно выделить 60 миллиардов рублей. Поправка принята Госдумой», – пояснил Владимир Якушев

На поддержку участников СВО через фонд «Защитники Отечества», дальневосточных семей при погашении ипотечных кредитов, организацию реабилитации инвалидов по инициативе партии направят дополнительно более пяти миллиардов рублей.

На поддержку молодежного предпринимательства, развитие молодежной политики в регионах также выделят дополнительные средства.

Увеличится финансирование научных проектов и профориентационных мероприятий. Поправки «Единой России» расширяют поддержку Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Сертификаты на образовательные цели, приобретение профессионального оборудования, реализацию своих проектов получат более миллиона студентов. Дополнительную поддержку окажут проектам под руководством ведущих ученых, на что направят семь миллиардов рублей.

Также продолжится программа развития русского языка. В нее входит подготовка преподавателей-предметников и отправка их для работы в школах за рубежом. Особое внимание уделят развитию славянских университетов: к 2030 году численность иностранных студентов в них должна составить не менее 500 тысяч человек.

«Предложенные партией поправки направлены на достижение технологического суверенитета и кадровую поддержку молодёжи. Например, чтобы помочь как можно большему количеству школьников определиться с будущей профессией, выделили дополнительные средства на программу «Билет в будущее». Теперь в ней смогут принять участие почти миллион детей», – рассказал Владимир Якушев

Также за счет поправок партии в ближайшие три года создадут более 800 мест для отдыха и оздоровления детей, проведут капремонт в ряде летних лагерей.

На заседании программной комиссии «Единой России» под председательством Дмитрия Медведева принято решение о дофинансировании статей бюджета, направленных на развитие спортивной инфраструктуры. Эти поправки позволят оснастить более 1000 спортивных площадок и проводить капитальный ремонт спортивной инфраструктуры.

«Бюджет предусматривает финансирование всех поручений Президента и всех направлений нашей народной программы», – заключил Владимир Якушев

Работу над документом «Единая Россия» вела вместе с правительством. Обеспечены положения народной программы фракции по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку – в соответствии с поручениями Владимира Путина.

24 октября «Единая Россия» консолидировано проголосовала за проект федерального бюджета на 2025-2027 годы в первом чтении. Документ предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.