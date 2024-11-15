Стало известно, когда в Ленобласти закроется навигация в 2024 году

Сезон навигации для маломерных судов на водоемах Ленобласти завершается 18 ноября. Соответствующее распоряжение подписал Александр Дрозденко.

Срок ее завершения установлен распоряжением губернатора Ленобласти. В 2024 году навигация для маломерных судов на водоемах Ленинградской области была открыта с 25 апреля и продлилась 208 дней.

Завершение навигации обусловлено понижением среднесуточных температур воздуха и скорым началом ледостава. Выход в акватории будет запрещен всем маломерным плавсредствам за исключением судов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, аварийно-спасательные и другие неотложные работы, рыболовство, а также судов на воздушной подушке и аэроботов.

В Комитете правопорядка и безопасности Ленобласти призывают всех помнить о личной ответственности каждого, соблюдать меры безопасности на водных объектах.

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