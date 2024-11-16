Шесть машин полностью сгорели в Шушарах

Огонь охватил восемь автомобилей 16 ноября около 03:30 на парковочных местах возле дома на Вишерской улице в Шушарах. Местных жителей разбудили громкие звуки и облако дыма.
Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание, в результате которого шесть автомобилей сгорели полностью. Еще две машины получили частичные повреждения.
О пострадавших не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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