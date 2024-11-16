Умерла знаменитая актриса, заслуженная артистка РСФСР, игравшая в «Бриллиантовой руке», Штирлице, и Жеглове с Шараповым

Умерла актриса и заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщает «Российская газета» со ссылкой на киноведа Вячеслава Шмырова.

«Это произошло сегодня утром. Тяжелая продолжительная болезнь», – рассказала Ольга, невестка Светланы Светличной (цитата по РБК).

Светлана Светличная родилась 15 декабря 1940 года в Ленинакане (ныне Гюмри), Армянская ССР. Училась во ВГИКе на курсе Михаила Ромма, карьеру начала в 1963 году в Театре-студии киноактера.

Дебют в кино состоялся в 1959 году в фильме Михаила Калика «Колыбельная». За свою карьеру сыграла более чем в 30 фильмах и сериалах. Самая известная ее роль – в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Среди других ее известных актерских работ – «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Тридцать три».