Дмитрий Патрушев попросил проработать вопрос об импорте картофеля в Россию

Дмитрий Патрушев попросил МЭР и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля в Россию из дружественных стран. При этом вице-премьер правительства считает, что в стране «картофелем рынок обеспечен».

«Картофелем у нас рынок обеспечен. Тем не менее имеет место увеличение спроса на этот товар. Поэтому планируем импортировать картофель из дружественных стран», – сказал Дмитрий Патрушев

Вице-премьер подчеркнул, что дал поручение Минэкономразвития и Минсельхозу проработать данный вопрос и определить необходимый объем для беспошлинного импорта.

По данным Минсельхоза на 1 ноября, урожай картофеля в России снизился на 15 % в сравнении с 2023 годом – до 6,8 млн тонн.