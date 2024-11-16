Дмитрий Патрушев попросил проработать вопрос об импорте картофеля в Россию

Дмитрий Патрушев попросил МЭР и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля в Россию из дружественных стран. При этом вице-премьер правительства считает, что в стране «картофелем рынок обеспечен».
«Картофелем у нас рынок обеспечен. Тем не менее имеет место увеличение спроса на этот товар. Поэтому планируем импортировать картофель из дружественных стран», – сказал Дмитрий Патрушев
Вице-премьер подчеркнул, что дал поручение Минэкономразвития и Минсельхозу проработать данный вопрос и определить необходимый объем для беспошлинного импорта.
По данным Минсельхоза на 1 ноября, урожай картофеля в России снизился на 15 % в сравнении с 2023 годом – до 6,8 млн тонн.
Вам будет интересно
С конца июля пользователи из России начали обнаруживать, что на «Госуслугах» появляются данные, которые они сами не вносили. Например, информация...
07.08.2023 3449