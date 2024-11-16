Дмитрий Патрушев попросил проработать вопрос об импорте картофеля в Россию

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Дмитрий Патрушев попросил МЭР и Минсельхоз проработать вопрос об импорте картофеля в Россию из дружественных стран. При этом вице-премьер правительства считает, что в стране «картофелем рынок обеспечен».

«Картофелем у нас рынок обеспечен. Тем не менее имеет место увеличение спроса на этот товар. Поэтому планируем импортировать картофель из дружественных стран», – сказал Дмитрий Патрушев

Вице-премьер подчеркнул, что дал поручение Минэкономразвития и Минсельхозу проработать данный вопрос и определить необходимый объем для беспошлинного импорта.

По данным Минсельхоза на 1 ноября, урожай картофеля в России снизился на 15 % в сравнении с 2023 годом – до 6,8 млн тонн.

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