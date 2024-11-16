В РСПП попросили ЦБ ввести «спецкурсы» валют, как в СССР, Иране и Венесуэле

Российскому центробанку следует отказаться от политики плавающего курса рубля и установить специальные курсы валют для крупных компаний, участвующих во внешней торговле. Как сообщают «Ведомости», с таким предложением к ЦБ обратился Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

В РСПП считают, что в условиях санкций политика плавающего рубля утратила актуальность. Курсы меняются слишком резко, колебания снижают привлекательность рубля для инвестиций и сбережений, поэтому ЦБ нужно таргетировать курс для участников внешнеэкономической деятельности.

Множественные курсы применялись в Советском Союзе, а сегодня используются, например, в Иране и Венесуэле. Суть практики в том, что некоторые субъекты экономической деятельности будут иметь привилегированный доступ к более привлекательному валютному курсу.