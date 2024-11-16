Пешехода переехали трижды в Выборгском районе

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Baltphoto/ Виктория Ламзина
Фото: Baltphoto.ru

На 170-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе 15 ноября неизвестный автомобиль, двигаясь в сторону поселка Торфяновка, наехал на пешехода, пытавшегося пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

На упавшего наехал Renault, которым управляла 82-летняя пенсионерка, а позже еще и «Газель», за рулем которой находился 33-летний мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

Данные погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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26.05.2024 1594
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