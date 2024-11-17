Под Гатчиной с рельсов вновь сошел вагон, в этот раз пригородного поезда

Вечером 16 ноября на ж/д путях станции Гатчина-Пассажирская-Балтийская при осуществлении маневровых работ произошел сход вагона электрички.
Причина схода устанавливается, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проводит Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Отметим, что двумя днями ранее 14 ноября на соседней ж/д станции Гатчина-Товарная-Балтийская сошли с рельсов шесть вагонов грузового поезда.
Вам будет интересно
В Петербурге задержали ученика восьмого классе местного лицея, подозреваемого в налете на алкомаркет на улице Балтийской. Инцидент произошел вечером 10 ноября....
12.11.2024 171