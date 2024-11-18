Из ручья в Сертолово достали тело мужчины

В экстренные службы Ленобласти 16 ноября ступил сообщение о теле, найденном в Сертоловском ручье у одного из домов по улице Ветеранов в Сертолово.
Прибывшие на место спасатели извлекли тело из воды. Личность погибшего пока не установлена. На вид ему около 45-50 лет, признаков насильственной смерти нет. Проводится проверка.
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12.11.2024 292