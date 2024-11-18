Пожилая женщина убила молодого мужчину в Волосовском районе

В деревне Терпилицы Волосовского района 17 ноября найдено тело мужчины с ножевыми ранениями в области груди. Задержать убийцу удалось по горячим следам.

Преступницей оказалась 66-летняя местная жительница, судимая семь раз за кражи, умышленное повреждение имущества, грабежи, причинение тяжелого и легкого вреда здоровью, угрозу убийством и убийство.

В день убийства 66-летняя женщина распивала спиртное с 41-летним знакомым. Во время застолья возник конфликт, злоумышленница ударила мужчину кухонным ножом.