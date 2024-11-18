Уведомления от МФЦ Ленобласти можно получать через ВК

Новый сервис автоматического информирования заявителей начал работать в МФЦ Ленинградской области. Узнать о готовности документов можно в социальной сети «ВКонтакте».

Информация поступит заявителям в виде бизнес-уведомления от официального сообщества МФЦ. Для этого при подаче документов нужно дать согласие и сообщить номер телефона, привязанный к профилю «ВКонтакте».

С помощью такого способа заявитель будет оперативно проинформирован о поступлении в МФЦ результатов по своим обращениям.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос. Также получить ответы можно через приложение «МФЦ47».

Кроме того, в МФЦ рекомендуют записываться на получение услуг заранее, чтобы в назначенное время, без ожидания, попасть на прием к специалисту. Предварительную запись можно оформит на сайте, по телефону 8-812-775-47-47 или через чат-бот в Телеграм @mfc_47_bot, на в портале или в любом МФЦ. Для получения электронного талона пользователю достаточно зайти в раздел «Виртуальный талон» на сайте МФЦ, выбрать нужный офис, скачать и отсканировать QR-код с помощью смартфона и перейти по предложенной ссылке.