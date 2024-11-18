Опрос показал, что в Ленобласти живут самые счастливые люди в России

Жители Ленинградской области оказались самыми счастливыми россиянами. Соответствующий опрос провели сеть фитнес-клубов и платформа онлайн-рекрутинга.

Согласно исследованию, 41 % респондентов из региона чувствуют радость от жизни каждый день. Это самый высокий показатель в России. Еще 15 % опрошенных заявили, что испытывают счастье два-три раза в неделю.

Каждый третий житель Ленинградской области (29 %) подчеркнул, что пик эмоций и довольства случается с ним время от времени. И лишь 12 % респондентов сообщили, что не ощущают себя счастья вообще.

Большинство респондентов считают, что счастливыми их делает общение с близкими, путешествия и отдых, прогулки на свежем воздухе, достижение карьерных целей, искусство, повышение зарплаты и занятия фитнесом.