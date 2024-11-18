В России снизилась выдача ипотеки

По итогам 10 месяцев с начала 2024 года граждане России оформили более одного миллиона ипотек. Об этом сообщает «АБН24».

В прошлом месяце финансовые учреждения выдали свыше 70 тысяч ипотек почти на 280 миллиардов рублей. Однако количество выдач снизилось более чем на 60 %.

Также более чем на 4 млн рублей снизился средний размер ипотечного кредита. Средний срок ипотеки стал короче на семь месяцев.