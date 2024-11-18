В Новом Девяткино завершено строительство культурно-досугового центра «Рондо»

Культурно-досуговый центр на Школьной, 6 рассчитан на жителей всех возрастов. Госстройнадзор уже выдал разрешение на ввод его в эксплуатацию

«Новое Девяткино становится точкой инфраструктурного развития. Проект не был простым, в том числе из-за ухода иностранных поставщиков и удорожания цен на стройматериалы, но сегодня мы довели работу до конца», — рассказал заместитель Председателя Правительства области Евгений Барановский.

Теперь для жителей Нового Девяткино в одном из самых современных культурных центров Ленинградской области стали доступны театр со сценой и зрительным залом на 600 человек, хореография, оркестр, большие спортзалы, курсы раннего развития и многое другое. Подготовит юных артистов театральный кружок, который разместится в этом же здании.