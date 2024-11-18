Более одного миллиона ленинградцев вакцинировались против гриппа

Районы-лидеры по вакцинации от гриппа – Ломоносовский, Лужский, Всеволожский и Гатчинский. Всего прививку поставили 1 млн 153 тысячи человек или 60% жителей.

«Медицинские организации региона полностью обеспечены вакцинами, для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями, в стационарах есть месячные запасы лекарственных средств по всем группам: противовирусные препараты, антикоагулянты, гормоны и другие медикаменты, необходимые для лечения», — отметил председатель комитета здравоохранения Александр Жарков.

Федеральная поставка вакцин против гриппа в Ленобласти: 829 660 доз для иммунизации населения. Бесплатно вакцинироваться можно во всех медицинских организациях региона – полный список адресов здесь.

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Перед вакцинацией обязательно проводится медосмотр. Противопоказаний к вакцинации от гриппа:

— аллергия на куриный белок;

— тяжёлые аллергические реакции на предыдущее введение вакцины;

— обострение хронических заболеваний.

Прививка — самый эффективный способ массовой профилактики инфекционных болезней, в том числе вирусных, в которым относится грипп. Она поможет сохранить вам здоровый иммунитет. Действенность вакцин проверена временем, ведь они помогли человечеству забыть некоторые опасные заболевания.