Более одного миллиона ленинградцев вакцинировались против гриппа

Районы-лидеры по вакцинации от гриппа – Ломоносовский, Лужский, Всеволожский и Гатчинский. Всего прививку поставили 1 млн 153 тысячи человек или 60% жителей.
Федеральная поставка вакцин против гриппа в Ленобласти: 829 660 доз для иммунизации населения. Бесплатно вакцинироваться можно во всех медицинских организациях региона – полный список адресов здесь.
Перед вакцинацией обязательно проводится медосмотр. Противопоказаний к вакцинации от гриппа:
— аллергия на куриный белок;
— тяжёлые аллергические реакции на предыдущее введение вакцины;
— обострение хронических заболеваний.
Прививка — самый эффективный способ массовой профилактики инфекционных болезней, в том числе вирусных, в которым относится грипп. Она поможет сохранить вам здоровый иммунитет. Действенность вакцин проверена временем, ведь они помогли человечеству забыть некоторые опасные заболевания.