Пользователям «Телеграма» стали массово рассылать фишинговые ссылки для взлома

В «Телеграме» активно распространяются мошеннические сообщения, цель которых — обманом получить доступ к аккаунтам российских пользователей.
Схема проста: от знакомого пользователя приходит сообщение с предложением активировать премиум-аккаунт в «Телеграме». Для этого нужно перейти по ссылке и ввести логин и пароль. Как только пользователь вводит свои данные, мошенники получают доступ к его аккаунту.
Будьте внимательны и не переходите по подозрительным ссылкам.
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12.11.2024 211