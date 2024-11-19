Пользователям «Телеграма» стали массово рассылать фишинговые ссылки для взлома

В «Телеграме» активно распространяются мошеннические сообщения, цель которых — обманом получить доступ к аккаунтам российских пользователей.

Схема проста: от знакомого пользователя приходит сообщение с предложением активировать премиум-аккаунт в «Телеграме». Для этого нужно перейти по ссылке и ввести логин и пароль. Как только пользователь вводит свои данные, мошенники получают доступ к его аккаунту.

Будьте внимательны и не переходите по подозрительным ссылкам.