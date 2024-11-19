Пятеро дошкольников из Енакиево приехали на лечение в Детскую больницу Ленобласти

Детская клиническая больница Ленобласти приняла первых юных пациентов из Енакиево, которых местные врачи пригласили на лечение во время командировки.
Четверо пациентов госпитализировали в неврологическое отделение, еще одного — в офтальмологическое. Запланированы комплексные обследования, по результатам которых ребятам установят точный диагноз и дадут рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению.
Видео: t.me/komzdravlenobl
Ранее врачи из Ленобласти в рамках командировки осмотрели более 1,7 тысячи детей в детсадах Енакиево и близлежащих поселков. Тех, кому требовалась сложная, высокотехнологичная медицинская помощь направили в Детскую областную больницу.
Вам будет интересно
Дорожники Ленобласти приводят в порядок дорожную инфраструктуру в подшефном городе Ранее подшефный Енакиево посетил врио министра транспорта ДНР Артем Бафанов. Он оценил работу...
09.10.2024 312