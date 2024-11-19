Набиуллина рассказала, что будет с ключевой ставкой: до 2027 года — ничего хорошего

Глава Центробанка представила прогноз ключевой ставки и инфляции на ближайшие три года.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с прогнозом размера ключевой ставки в России до 2027 года. Согласно докладу, ближайшие два года показатель будет оставаться двузначным.

По оценкам главы ЦБ, в следующем году ключевая ставка составит в пределах 17-20%, а инфляция достигнет 4,5-5%. В последующие годы инфляция останется в пределах 4%, а ключевая ставка к 2027-му снизится до 7,5-8,5%.