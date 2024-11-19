Банковские аналитики рассказали, кто сейчас берет ипотеку

Согласно прогнозам экспертов, по итогам 2024 года господдержка займет около 65% в выдачах ипотеки в России, остальное – рыночные программы. Основными задачами, которые решают сейчас россияне, используя ипотеку, являются создание семьи, рождение ребенка или переезд в другой город.

Специалисты ВТБ заявляют, что, несмотря на достаточно высокую текущую стоимость, рыночная ипотека находит своего покупателя. В основном, такие сделки проходят в результате обмена одного объекта недвижимости на другой с небольшой кредитной доплатой.

По статистике банка, средний размер кредита по рыночным программам сегодня составляет около 3,8 млн рублей – примерно на 20% ниже, чем в 2023 году. Первый взнос — около 30% от стоимости недвижимости против 36% в начале года. Средний возраст клиентов, оформляющих дорогие кредиты, составляет 39 лет, более половины из них состоят в браке, а около 40% воспитывают детей. Подавляющее большинство (82%) покупают квартиры, средняя площадь которых составляет 46,1 кв. метров.

Рыночная» ипотека с такими ставками сегодня непопулярна. Клиенты не берут ее без острой необходимости, предпочитая копить деньги на вкладах, — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.