Власти США добиваются от Google продажи браузера Chrome

Google хотят через суд обязать продать свой продукт.

Министерство юстиции США готовится подать иск в Федеральный суд округа Колумбия с требованием к корпорации Alphabet, материнской компании Google, продать свой браузер Chrome. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, 20 ноября представители Минюста планируют обсудить не только продажу Chrome, но и введение требований к лицензированию данных. В рамках антимонопольного расследования рассматриваются также меры, касающиеся искусственного интеллекта. Источники Bloomberg сообщают, что Минюст отказался от более радикального варианта – требования продажи операционной системы Android.

Решение о требовании продажи Chrome обусловлено его доминирующим положением на рынке и тесной связью с поисковой системой Google. По данным StatCounter, доля Chrome на рынке США составляет 61%.

Судебное разбирательство обещает стать одним из самых значительных антимонопольных процессов в технологической сфере за последнее время.