Ленинградцу вручили медаль Госдумы за мужество сына, погибшего на СВО

Награду Сергею Астахину лично вручил спикер парламента Вячеслав Володин.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вручил медаль парламента Сергею Астахину, отцу погибшего участника СВО Георгия Астахина, кавалера Ордена Мужества.

Давайте выскажем слова благодарности отцам, матерям, всем тем, кто присутствует в зале, и тем, кого нет, за их детей, которых вы воспитали истинными героями нашей страны, любящими Россию, и сделали всё для того, чтобы они выросли настоящими гражданами, — заявил Володин

Сергей Астахин принял участие в региональном проекте «Отец Героя» Государственного фонда «Защитники Отечества», где он поделился воспоминаниями о сыне для фильма, который будет показан молодёжи на «Уроках мужества».

История Георгия Астахина также представлена на федеральной выставке «Отец Героя» в Москве.