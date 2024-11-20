Видео: петербуржец 10 лет терроризирует соседей, бьет их и спускает собак. Просто потому что может и хочет

Двое петербуржцев выгуливали собак 20 ноября в 09:00: по кличке Алиса была в ошейнике и на поводке, вторая – как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, «стафф» – без намордника.

По словам местной жительницы, хозяин спустил «стаффа» с поводка, и тот напал на Алису. Собака вырвалась из ошейника и побежала к парадной. Драка животных попала на камеры наблюдения.

Хозяева с трудом разняли животных. Пострадавшей собаке понадобилась помощь ветеринаров, пришлось зашивать раны. По словам хозяина Алисы, «стафф» всегда ходит без поводка и однажды уже нападал.

По данным Mash на Мойке, хозяин агрессивного пса уже около 10 лет создает неприятности соседям: разбивает двери, бьет людей. На видео ниже этот человек отправил в нокаут мужчину около лифтов. Пострадавшего забрали на скорой без сознания.

На агрессора неоднократно писали заявление, но дальше профилактической беседы не заходило.