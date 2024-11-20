Вмешательство прокуратуры вынудило оператора закупить 14 мусоровозов для работы во Всеволожском районе

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Всеволожская прокуратура проверила деятельность АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» на соблюдение требований законодательства в сфере обращения с отходами.

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Фото: t.me/prok_lenobl

Во время проверки установлено, что мусор с контейнерных площадок Всеволожского района вывозился с нарушением установленных законом сроков. Это приводило к появлению мест несанкционированного размещения отходов.

В адрес генерального директора внесено представление об устранении нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены должностное лицо и пятеро рабочих.

АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» инициирована закупка 14 дополнительных мусоровозов для работы во Всеволожском районе, а также скорректированы маршруты вывоза отходов.

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20.11.2024 36
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