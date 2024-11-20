Мужчина обокрал дедушку, затем убил его и своего отца для сокрытия кражи в Ленобласти

Житель Ленинградской области предстал перед судом по обвинению в крупной краже с банковского счета и убийстве двух человек с целью сокрытия другого преступления.

По версии следствия, в мае 2023 года 37-летний обвиняемый украл более 900 тысяч рублей с банковского счета дедушки. Об этом стало известно владельцу счета и отцу злоумышленника.

Между родственниками возник конфликт. Чтобы скрыть кражу, в доме в деревне Орлино обвиняемый забил насмерть тупым предметом отца и дедушку. Тела погрузил в автомобиль, вывез и закопал рядом с Изорой.

Собранные следственным отделом по Гатчине материалы дела признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчине назначили 19 лет исправительной колонии строгого режима.