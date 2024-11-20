В Ленобласти изменится порядок зачисления в колледжи с марта 2025 года

С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в Порядок приема в средние профессиональные учебные заведения — колледжи и техникумы. Новые правила утверждены Министерством просвещения РФ.

Новые требования, зарегистрированные в Минюсте 18 ноября 2024 года, вводят ряд важных уточнений для абитуриентов и учебных заведений.

Ключевое изменение – расширенный объём информации, которую обязаны разместить на своих сайтах и информационных стендах приемные комиссии колледжей не позднее 1 марта.

Обновленные требования предполагают, что учебные заведения будут должны указывать подробные сведения о правилах приёма, условиях платного обучения, списке специальностей и профессий, требованиях к уровню образования, вступительных испытаниях (включая особенности для инвалидов и лиц с ОВЗ), медицинском осмотре, количестве бюджетных и платных мест по каждой специальности, правилах подачи апелляций и наличии общежития. Также учебные заведения должны предоставлять образец договора об оказании платных образовательных услуг.

Прием заявлений на очно-заочную и заочную формы обучения будет проводиться до 1 декабря. Абитуриенты могут подавать копии документов об образовании, однако зачисление произойдет только после предоставления оригиналов или подтверждения согласия на зачисление через портал госуслуг на основании электронного дубликата.

Приказ о зачислении с пофамильным списком первокурсников будет публиковаться на сайте и информационном стенде колледжа на следующий рабочий день после его издания.