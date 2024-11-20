Житель Подпорожского района погиб на СВО

При выполнении боевых задач в ходе спецоперации погиб житель Подпорожского района Ленобласти Сергей Васильев.

Сергей Васильев проходил службу по контракту и погиб 30 августа 2024 года. Прощание с бойцом пройдет 21 ноября в здании Вознесенского культурно-спортивного комплекса. Похоронят его на гражданском кладбище в поселке Вознесенье.