В Гатчине прошло вручение наград Героям СВО

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Фото: Защитники Отечества | Ленинградская область

Наград удостоены восемь военнослужащих, проявивших отвагу и мужество в зоне боевых действий.

В филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области прошла церемония вручения и передачи медалей и орденов жителям Гатчинского района, участвовавшим в СВО.

Наград удостоены:

– Зубарев Андрей Геннадьевич — медаль «За Отвагу»;
– Васильев Георгий Александрович — орден Мужества;
– Козлов Сергей Владимирович — медаль Суворова;
– Пеньков Дмитрий Иванович — медаль Суворова;
– Паламарчук Тимур Олегович — медаль МО РФ «За участие в специальной военной операции».

photo_2024-11-20_13-53-18
Фото: Защитники Отечества | Ленинградская область

Также награды были переданы родным погибших в ходе выполнения боевых задач. За проявленное мужество и отвагу посмертно удостоены орденов Мужества:

– Иванов Василий Борисович;
– Кураков Павел Евгеньевич;
– Пашкевич Денис Игоревич.

В церемонии награждения приняли участие руководитель филиала фонда Сергей Галяев, военный комиссар Гатчинского района Андрей Чичканов, священник Вячеслав Красноруцкий, советник губернатора Ленинградской области Вячеслав Плешаков, представители администрации Гатчинского района и «Ассоциации ветеранов СВО» в Ленинградской области.

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19.11.2024 154
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