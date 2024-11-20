В Гатчине прошло вручение наград Героям СВО

Наград удостоены восемь военнослужащих, проявивших отвагу и мужество в зоне боевых действий.

В филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области прошла церемония вручения и передачи медалей и орденов жителям Гатчинского района, участвовавшим в СВО.

Наград удостоены:

– Зубарев Андрей Геннадьевич — медаль «За Отвагу»;

– Васильев Георгий Александрович — орден Мужества;

– Козлов Сергей Владимирович — медаль Суворова;

– Пеньков Дмитрий Иванович — медаль Суворова;

– Паламарчук Тимур Олегович — медаль МО РФ «За участие в специальной военной операции».

Также награды были переданы родным погибших в ходе выполнения боевых задач. За проявленное мужество и отвагу посмертно удостоены орденов Мужества:

– Иванов Василий Борисович;

– Кураков Павел Евгеньевич;

– Пашкевич Денис Игоревич.

В церемонии награждения приняли участие руководитель филиала фонда Сергей Галяев, военный комиссар Гатчинского района Андрей Чичканов, священник Вячеслав Красноруцкий, советник губернатора Ленинградской области Вячеслав Плешаков, представители администрации Гатчинского района и «Ассоциации ветеранов СВО» в Ленинградской области.