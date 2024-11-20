В Гатчине прошло вручение наград Героям СВО

Наград удостоены восемь военнослужащих, проявивших отвагу и мужество в зоне боевых действий.
В филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области прошла церемония вручения и передачи медалей и орденов жителям Гатчинского района, участвовавшим в СВО.
Наград удостоены:
– Зубарев Андрей Геннадьевич — медаль «За Отвагу»;
– Васильев Георгий Александрович — орден Мужества;
– Козлов Сергей Владимирович — медаль Суворова;
– Пеньков Дмитрий Иванович — медаль Суворова;
– Паламарчук Тимур Олегович — медаль МО РФ «За участие в специальной военной операции».
Также награды были переданы родным погибших в ходе выполнения боевых задач. За проявленное мужество и отвагу посмертно удостоены орденов Мужества:
– Иванов Василий Борисович;
– Кураков Павел Евгеньевич;
– Пашкевич Денис Игоревич.
В церемонии награждения приняли участие руководитель филиала фонда Сергей Галяев, военный комиссар Гатчинского района Андрей Чичканов, священник Вячеслав Красноруцкий, советник губернатора Ленинградской области Вячеслав Плешаков, представители администрации Гатчинского района и «Ассоциации ветеранов СВО» в Ленинградской области.