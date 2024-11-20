Двойной желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге

В Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности до 09:00 четверга, 21 ноября, в связи с «гололедно-изморозевыми отложениями» и ожидаемым налипанием мокрого снега.

Местами ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра, который может достигать 15–18 метров в секунду.

Правительство Санкт-Петербурга призвало автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.