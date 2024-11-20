В Ленобласти спасают популяцию серых куропаток: на ПМЖ из Подмосковья приехали 300 пернатых

Поселились куропатки в Сосновском опытном охотничьем хозяйстве.
В ленинградскую область прибыли 300 особей серой куропатки, внесенной в Красную книгу региона. Как рассказали в Комитете по животному миру, это необходимо для увеличения популяции пернатых.
План прост и отработан: весной курочки и петушки будут выпущены на волю для пополнения популяции. Сейчас серая куропатка в областной Красной книге, но мы не теряем надежды её оттуда исключить, — рассказали в комитете.
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