В Ленобласти спасают популяцию серых куропаток: на ПМЖ из Подмосковья приехали 300 пернатых

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Поселились куропатки в Сосновском опытном охотничьем хозяйстве. 

В ленинградскую область прибыли 300 особей серой куропатки, внесенной в Красную книгу региона. Как рассказали в Комитете по животному миру, это необходимо для увеличения популяции пернатых.

План прост и отработан: весной курочки и петушки будут выпущены на волю для пополнения популяции. Сейчас серая куропатка в областной Красной книге, но мы не теряем надежды её оттуда исключить, — рассказали в комитете.

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