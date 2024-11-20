В России предложили ввести сезонное меню в школах

По мнению депутата из Петербурга, такая практика разнообразит рацион детей и позволит образовательным учреждениям экономить.

Депутат муниципального образования поселка Шушары Михаил Ветров предложил внедрить в российских школах сезонное меню. По его мнению, это позволит повысить привлекательность школьного питания и сократить расходы образовательных учреждений.

Ветров подчеркнул, что подобная практика уже успешно применяется во многих странах мира. Сезонное меню, составленное из продуктов, доступных в конкретное время года, позволит не только разнообразить рацион, но и снизить затраты на закупку продуктов питания за счет использования более дешевых сезонных овощей и фруктов.

Это может положительно сказаться на качестве школьных обедов, добавил депутат в беседе с RT.