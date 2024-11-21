В Ленобласти перезахоронили останки более 700 узников немецкого концлагеря времен войны

Вблизи деревни Выра в Гатчинском округе Ленобласти 20 ноября состоялась церемония перезахоронения останков 731 узника пересыльного лагеря «Дулаг-140».

Массовое захоронение нашли в апреле 2023 года во время прокладки газопровода. Собственник участка немедленно вызвал поисковиков и помог техникой.

Фото: t.me/bezopasnost47

При бойцах нашли 15 медальонов, но расшифровать удалось только четыре из них. Среди погибших: уроженец Новосибирской области — младший командир Михаил Дмитриевич Дуреев, 1914 года рождения, уроженец села Каргино Чермозовского района Молотовской области рядовой Иван Леонтьевич Куликов, 1914 года рождения, уроженец села Солдатское Тербунского района Курской области Николай Михайлович Попов, 1923 года рождения, уроженец деревни Кутараево Октябрьского района Рязанской области Василий Иванович Филепо.

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Весной 2025 года поисковые работы на этой территории продолжатся.