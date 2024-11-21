В Тихвине простились с погибшим на СВО Михаилом Максимовым

Жители Тихвинского района Ленобласти 21 ноября проводили в последний путь земляка Михаила Максимова, погибшего в ходе спецоперации.

Он погиб 10 августа, ему было 45 лет.

Михаил Максимов родился в поселке Радофинниково Тосненского района Ленобласти. Окончил тихвинскую гимназию №2. С 1996 по 1998 годы служил механиком-водителем в Вооруженных Силах РФ, затем работал на предприятиях Тихвина.

В декабре 2023 года Михаил Максимов заключил контракт с МО РФ и отправился на СВО.