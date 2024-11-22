Более трети россиян проведут новогодние праздники дома

Почти 40% респондентов планируют отдыхать с семьей на новогодних каникулах.

По данным исследования сервиса SuperJob, 37% жителей России планируют провести новогодние праздники в домашней обстановке.

Большинство респондентов рассматривают домашний отдых как возможность провести время с семьей и посетить культурные мероприятия, включая театральные постановки, музейные экспозиции и новогодние представления для детей.

Согласно опросу, 6% респондентов будут отдыхать на даче, а ещё 6% отправятся в гости к друзьям и родственникам. 4% опрошенных собираются путешествовать по России, — стало известно RT.