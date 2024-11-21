В «медицинском городе» в Юкках завершены работы по монтажу сети LTE

Техническими специалистами завершен очередной этап работ по обновлению телеком-оборудования во Всеволожском районе Ленинградской области. В открытом доступе обнародована информация, что на территории нового многопрофильного медицинского центра «Белоостров» инженерами запущена мобильная сеть LTE.

В пресс-службе Мегафона сообщили, что внутри клиники техническими специалисты оператора было смонтировано телеком-оборудование, поддерживающее среднечастотный диапазон (LTE-1800). Как заверяют специалисты, это должно обеспечить высокую емкость сети и проникающую способность сигнала в строения медцентра с большим числом кабинетов, палат и лабораторий.

«Сегодня таким крупным кластерам, как медицинский комплекс «Белоостров», для гармоничного развития, слаженной работы всех систем и служб, а также комфортного проживания нужна современная и надежная мобильная связь. Ведь здесь ежедневно проводятся десятки сложнейших операций», — прокомментировал директор компании МегаФон в Санкт-Петербурге Максим Токаренко.