Пакет льгот для семей участников СВО значительно расширят в Ленобласти

Сегодня, 21 ноября, глава Ленобласти Александр Дрозденко встретился с семьями и родными погибших бойцов. Итоги встречи он опубликовал на своей страничке в VK

По итогу встречи приняты решения об обеспечении детей погибших участников СВО путевками в оздоровительные лагеря за счет области и в первоочередном порядке. Также о выдаче им сертификатов на любое дополнительное образование за счет области и без учета дохода семьи. К земельным участкам за счет регионального бюджета проведут коммуникации.

Ёлку желаний в этом году посвятим исполнению желаний детей погибших участников СВО. И спасибо всем социальным кураторам, которые с сердцем работают с семьями героев. Забота — это не слова, а дела, — подытожил Александр Юрьевич.

Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 69 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 21 — прямые выплаты, 48 — для членов семьи. В шаговой доступности от Мультицентра во Всеволожске реализуется проект по созданию Центра высокотехнологичной медицинской реабилитации и Центра протезирования.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.