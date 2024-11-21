Перминов отметил эффективную реализацию дорожных проектов в Ленобласти

Ранее зампредседателя правительства РФ Хуснуллин вручил «Команде 47» награду за эффективное информационное сопровождение нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин наградил «Команду 47» за эффективное информационное сопровождение национального проекта «Безопасные качественные дороги». По словам зампредседателя правительства, развитие дорожной инфраструктуры в регионе идет параллельно с рекордным уровнем ввода жилья.

Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов подчеркнул, что награда — это подтверждение высокого уровня работы команды губернатора. В этом году в Ленобласти отремонтировано более 200 километров региональных дорог, построены крупные мосты через Свирь и Волхов, обновлены трассы к историческим местам.

Полученная награда — показатель качества работы «Команды 47». Уровень последней уже традиционно высоко отмечается на федеральном уровне. Так, в прошлом году наша область была названа в числе лучших по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Регион тогда обновил почти 180 километров трасс, — заявил Перминов в беседе с 47channel.

Успех, по мнению Перминова, объясняется особым вниманием к нуждам жителей.