Врач рассказала, почему кожа может стареть быстрее, чем ей положено

Врач-косметолог и дерматолог рассказала, что старение кожи невозможно остановить или обратить вспять, но можно ускорить. Об этом сообщает «Петроград».

Эксперт отметила, что с помощью здорового образа жизни можно предотвратить преждевременное старение. По ее словам, лучше отказаться от курения, никотин способен изменить цвет кожи, расширить поры и снизить упругость.

Также врач отметила, что с 12:00 до 16:00 ультрафиолетовое излучение способно спровоцировать появление морщин. Лишают кожу упругости и вызывают сухость регулярный стресс и недосып.