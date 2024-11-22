Цены на говядину выросли до рекордных значений в России

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Рубли
Фото: Baltphoto.ru

Цены на говядину в России достигли рекордных 700 рублей за килограмм. Это максимумом за последние три года. С начала 2024 года рост составил 22 %, сообщает «Петроград».

К концу ноября цена на уровне производителей может достигнуть 720 рублей. На потребительском рынке увеличение цен менее значительное – за год рост составил 13 %, однако за последние две недели произошел резкий скачок на 5,2 %.

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с подорожанием продукции на белорусских мясокомбинатах, которые являются крупными поставщиками говядины в Россию. Влияние роста отпускных цен уже отразилось на розничной стоимости.

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21.11.2024 60
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