Цены на говядину выросли до рекордных значений в России

Цены на говядину в России достигли рекордных 700 рублей за килограмм. Это максимумом за последние три года. С начала 2024 года рост составил 22 %, сообщает «Петроград».

К концу ноября цена на уровне производителей может достигнуть 720 рублей. На потребительском рынке увеличение цен менее значительное – за год рост составил 13 %, однако за последние две недели произошел резкий скачок на 5,2 %.

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с подорожанием продукции на белорусских мясокомбинатах, которые являются крупными поставщиками говядины в Россию. Влияние роста отпускных цен уже отразилось на розничной стоимости.