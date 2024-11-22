Сергей Перминов: много говорится о высоких ставках, но и в другие времена застройщики «банкротились», не завершив проекты

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что важно обеспечивать доступность жилья, а не только ипотеки, подчеркнув необходимость умеренных рыночных ставок вместо масштабных льготных программ. По ее мнению, рост цен на жилье, превышающий рост доходов населения, не способствует доступности, а льготные программы должны быть адресными и учитывать региональные особенности.
Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, какие меры могли бы способствовать обеспечению доступного жилья в России.
Сенатор напомнил, что это сфера существенных капиталовложений, где не обходится без привлечения крупных средств – от банков, покупателей, государства. Сегодня много говорится о высоких ставках, но ведь и в другие времена зачастую застройщики «банкротились», не завершив проекты. Поэтому, в том числе, следует внимательно взвесить затронутый в сенате отраслевой мораторий.