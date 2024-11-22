Сергей Перминов: много говорится о высоких ставках, но и в другие времена застройщики «банкротились», не завершив проекты

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что важно обеспечивать доступность жилья, а не только ипотеки, подчеркнув необходимость умеренных рыночных ставок вместо масштабных льготных программ. По ее мнению, рост цен на жилье, превышающий рост доходов населения, не способствует доступности, а льготные программы должны быть адресными и учитывать региональные особенности.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, какие меры могли бы способствовать обеспечению доступного жилья в России.

«Важными приоритетами в условиях масштабной задачи, решаемой нашей страной в ходе специальной военной операции, остаются поддержание динамики экономического роста, работа инвестиций, реализация проектов, в том числе в жилищном строительстве. С точки зрения социально-экономических показателей, эта отрасль влияет на многие цепочки процессов, жизни людей», – сказал Сергей Перминов

Сенатор напомнил, что это сфера существенных капиталовложений, где не обходится без привлечения крупных средств – от банков, покупателей, государства. Сегодня много говорится о высоких ставках, но ведь и в другие времена зачастую застройщики «банкротились», не завершив проекты. Поэтому, в том числе, следует внимательно взвесить затронутый в сенате отраслевой мораторий.

«Строительство относится к числу самых значимых отраслей отечественной экономики, влияя на ее динамику, обеспечивая занятость и доходы миллионам сограждан и, конечно, комфортную среду для жизни. Тонкость макрофинансового и льготного регулирования включает здесь выход на модели, максимально устойчивые для всех участников и позволяющие сделать жилье доступнее», – резюмировал Сергей Перминов
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