Двое школьниц попали в больницу с отравлением: у каждой из них нашли неизвестные таблетки

Оба случая произошли в Ломоносовском районе.

В ночь на 21 ноября в полицию поступило сообщение о госпитализации 13-летней школьницы из поселка Аннино с тяжелым отравлением. Позже у ребенка дома были обнаружены пустые упаковки от трех лекарственных препаратов. Семья, состоящая из матери и дочери, ранее не попадала в поле зрения органов опеки и правоохранительных органов.

В тот же день стало известно о госпитализации еще одной 13-летней девочки, но уже из поселка Низино с симптомами отравления. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. В доме у нее также были найдены пустые упаковки от препарата. Девочка проживает с отцом и мачехой. Семья характеризуется как благополучная.

Полиция и СК проводят проверку.