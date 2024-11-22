В Выборге введен официальный запрет выхода на лед

Об этом 22 ноября сообщила районная администрация.

Администрация Выборгского района ввела запрет на выход граждан на лёд в целях обеспечения безопасности.

Запрет, установленный соответствующим постановлением от 20 ноября, действует на следующих водных объектах: Выборгский залив, бухты Банная, Радуга, Защитная, Закрытая, Салакка-Лахти, гавань Выборгского порта, фарватер Сайменского канала, а также реки Селезневка и Черкасовка.