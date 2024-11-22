В VK Видео пройдут прямые трансляции спектаклей со сцен Большого театра

В VK Видео пройдут прямые трансляции спектаклей со всех сцен Большого театра в рамках фестиваля «Наш Мусоргский. Из глубины…», посвящённого 185-летию со дня рождения великого композитора. События фестиваля пройдут на сценах Большого и Мариинского театров с 26 ноября по 5 декабря.

Зрители смогут увидеть премьерные показы опер «Хованщина», «Сорочинская ярмарка», «Женитьба» и «Саламбо» в прямом эфире. Трансляция оперы «Борис Годунов» станет эффектным завершающим аккордом фестиваля. Спектакли позволят погрузиться в наследие одного из величайших мастеров, давшего русской истории и культуре новое переосмысление через музыкальные образы. В спектаклях примут участие певцы Ильдар Абдразаков, Эльчин Азизов, Владислав Сулимский и многие другие выдающиеся солисты и музыканты Мариинского и Большого театров. За дирижёрским пультом — Валерий Гергиев.

Расписание трансляций по мск:

26 ноября в 18:00 — премьера оперы «Хованщина» с Исторической сцены.

— премьера оперы «Хованщина» с Исторической сцены. 28 ноября в 19:00 — премьера «Сорочинской ярмарки». Спектакль по мотивам постановки Б. А. Покровского в музыкальной редакции Виссариона Шебалина.

— премьера «Сорочинской ярмарки». Спектакль по мотивам постановки Б. А. Покровского в музыкальной редакции Виссариона Шебалина. 29 ноября в 17:30 — премьерный показ оперы «Женитьба» с Камерной сцены.

— премьерный показ оперы «Женитьба» с Камерной сцены. 2 декабря в 19:00 — премьера незавершённой оперы «Саламбо» на Исторической сцене Большого театра.

— премьера незавершённой оперы «Саламбо» на Исторической сцене Большого театра. 4 декабря в 19:00 — финальный аккорд фестиваля — опера «Борис Годунов» с Исторической сцены.

Все трансляции можно посмотреть эксклюзивно в VK Видео в сообществе Большого театра. Они будут доступны на платформе до 8 декабря включительно.