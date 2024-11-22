В Ломоносовском районе пройдут отключения водоснабжения

Перебои в водоснабжении ожидаются в начале следующей недели.

АО «ЛОКС» объявило о плановом отключении водоснабжения в ряде населенных пунктов Ломоносовского района в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на магистральном водоводе «Невский водопровод» в районе Ропшинского шоссе за селом Русско-Высоцкое.

Отключения начнутся 26 ноября в 12:00 и продлятся от 48 до 72 часов.

Без воды останутся следующие населенные пункты:

— Низино. Полное отключение, подача воды из резервуара будет осуществляться по графику: с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до 21:00, после чего организуется подвоз воды автоцистерной с 10:00 до 19:00 на ул. Центральная, д. 10 и д. 5)

— ДНП «Московка». Подвоз воды автоцистерной с 10:00 до 19:00 к посту охраны.

— Деревня Низино Жилгородок. Вода будет подаваться с пониженным давлением.