Выходные встретят Ленобласть заморозками и снегом

Также в регионе ожидается усиление ветра.
В субботу, 23 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем в большинстве районов региона пройдет небольшой, а местами умеренный снег.
Ветер установится южного и юго-западного направлений с порывами до 7-12 м/с ночью и 4-9 м/с днем. Температура воздуха в темное время суток составит -1…-6 гр., а днем — 0…-5 гр. Водителей также предупреждают о гололедице на дорогах.
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