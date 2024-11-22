Депутаты предложили не включать военную службу в срок действия результатов ЕГЭ.
Правительство РФ поддержало законопроект, предлагающий не включать период военной службы в четырехлетний срок действия результатов ЕГЭ. Об этом 22 ноября сообщает РИА Новости.
С учетом социальной значимости законопроекта правительство Российской Федерации поддерживает его концепцию, — указано в отзыве.
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